"Аквамен" продлил контракт с Мемфисом

Центровой Мемфиса Стивен Адамс согласился на двухлетнее продление контракта на 25,2 миллиона долларов, связывающее его с франшизой на ближайшие три года, передает ESPN.

29-летний Адамс вступал в последний год своего контракта, и теперь он получит 43,1 миллиона за три года. Баскетболист очень хотел договориться о продлении, веря в свою возможность выиграть чемпионство с Гриззлис.

Команда ценит его за многие аспекты, включая его культурное влияние на молодой ростер.

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Адамс играл неотъемлемую роль в Мемфисе, возглавляя лигу по количеству очков второго шанса в прошлом сезоне и входя в пятерку лучших по количеству передач с заслона в НБА.

В прошлом сезоне, проведя свою первую полноценную кампанию за Мемфис, Стивен Адамс набирал свои лучшие цифры по карьере по подборам (10) и передачам (3,4) в среднем за матч.