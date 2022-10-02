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Баскетбол

Шакил О'Нил хочет приобрести Финикс совместно с Джеффом Безосом

У Дизеля появилась прекрасная возможность стать владельцем клуба НБА.
Сегодня, 17:00
Шакил О'Нил / Getty Images
Шакил О'Нил / Getty Images
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После того, как владельца Финикса Роберта Сарвера отстранили на год от любой баскетбольной деятельности, на него и на лигу навалился шквал критики. Из-за этого Сарвер решил пойти простым путем, продав Санз.

Этим намерен воспользоваться легендарный центровой Лейкерс Шакил О'Нил, один сезон отыгравший в составе Финикса. Он хочет объединиться с одним из богатейших людей планеты Джеффом Безосом, чтобы приобрести франшизу.

"Никто на этой планете не может конкурировать с Джеффом Безосом. Знаете почему? Я только что заказал 50 вещей на Amazon. Эти деньги получит Джефф Безос. Если ему нужна моя помощь и немного моих денег, я готов выслушать предложение", - цитирует Шака ClutchPoints.

"Если он хочет взять меня на борт, я бы с удовольствием поговорил с ним. Что касается попытки завладеть целой командой в одиночку и выступить против – позвольте мне сказать вам, что я боюсь Джеффа Безоса. Шакил О’Нил боится этого большого парня!".

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В октябре 2021 года Финикс стоил примерно 1,8 миллиарда долларов. При этом состояние Шакила О’Нила оценивается в сумму около 400 миллионов. По данным Forbes состояние Джеффа Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 миллиарда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Шакил О`Нил Финикс Санз
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