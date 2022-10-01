Гриффин присоединился к Бостону в рамках однолетнего контракта

Блейк должен будет подменить Роберта Уильямса, который гарантированно пропустит первые несколько месяцев нового сезона.

Бостон подписал годичный, полностью гарантированный контракт с опытным форвардом Блейком Гриффином, передает ESPN.

Гриффин обеспечит "кельтам" некоторую глубину на передней линии после того, как форвард Данило Галлинари порвал крестообразную связку в конце августа, играя за Италию в квалификации чемпионата мира ФИБА.

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К тому же недавно прооперировали колено центрового Роберта Уильямса III, из-за чего на его восстановление уйдет 2-3 месяца.

33-летний Гриффин играл за Клипперс, Детройт и Бруклин на протяжении 12 сезонов в НБА. Шестикратный участник Матча всех звезд в прошлом сезоне за Нетс набирал в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора в 56 играх (24 выхода в старте).