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Баскетбол

Голден Стэйт Уорриорз обыграли Уизардс в стартовом матче предсезонки НБА

Действующие обладатели трофея Ларри О'Браена отлично провели первый поединок после перерыва..
Сегодня, 19:00
Уорриорз - Визардс / nba.com
Уорриорз - Визардс / nba.com
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Действующие чемпионы NBA Голден Стэйт Уорриорз провели стартовый матч предсезонки с Вашингтон Уизардс.

Коллектив Стива Керра добыл первую победу после летнего перерыва со счетом 87:96. 

Наиболее результативным игроком матча стал Джеймс Вайзман, набрав 20 очков и сделав 9 подборов.

Лучшим в составе "волшебников" был Рей Хачимура, занеся в свой актив 13 очков и все те же 9 подборов

Голден Стэйт Уорриорз - Вашингтон Уизардс 87:96

Уорриорз: Вайзман, 20 очков + 9 подборов, ДиВинченцо, 9 очков + 9 подборов, Роллинс, 8 очков + 4 подбора.

Визардс: Хачимура, 13 очков + 9  подборов, Моррис, 9 очков + 5 ассистов, Бил, 9 очков + 4 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Голден Стейт Уорриорз
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