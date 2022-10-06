iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Звезды Голден Стэйт подрались на тренировке

Дреймонд Грин, похоже, повел себя не очень профессионально.
Сегодня, 16:39
Грин и Пул / Getty Images
Грин и Пул / Getty Images
0 0 0

Форвард Голден Стэйт Уорриор Дрэймонд Грин на тренировке команды повздорил с защитником Джорданом Пулом. После словесной перепалки Грин ударил партнера, после чего другим игрокам пришлось растягивать баскетболистов.

По информации The Athletic, руководство команды, скорее всего, примет решение о наказании мощного форварда.

Игроки не в первый раз ссорятся, но сейчас Грин точно перешагнул черту.

Сообщается, что на одной из недавних тренировок у Джордана Пула также был небольшой конфликт с другой звездой ГСВ - Клэем Томпсоном.

Напомним, что ранее Уорриорз обыграли Уизардс  стартовом предсезонном матче НБА.

0 0 0

Статьи по теме

Уволенный тренер Севильи может быстро трудоустроиться в АПЛ Уволенный тренер Севильи может быстро трудоустроиться в АПЛ
Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Амаш и Рубчинский - в основе на матч против Вадуца Амаш и Рубчинский - в основе на матч против Вадуца
Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022 Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов
Месси - автор самого красивого гола недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Уволенный тренер Севильи может быстро трудоустроиться в АПЛ
Лига конференций18:51
Днепр-1 - Вадуц: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига конференций18:50
Амаш и Рубчинский - в основе на матч против Вадуца
Европа18:29
Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022
Европа18:23
Форвард РБ Лейпциг - лучший игрок 3 тура группового этапа ЛЧ
Европа17:44
Севилья определилась с новым главным тренером
Футбол17:25
Форвард Шахтера вошел в команду недели FIFA 23
Лига Чемпионов16:58
Форвард Лейпцига - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
НБА16:39
Звезды Голден Стэйт подрались на тренировке
Лига Чемпионов16:18
Анчелотти в матче с Шахтером может побить рекорд Фергюсона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK