Звезды Голден Стэйт подрались на тренировке

Дреймонд Грин, похоже, повел себя не очень профессионально.

Форвард Голден Стэйт Уорриор Дрэймонд Грин на тренировке команды повздорил с защитником Джорданом Пулом. После словесной перепалки Грин ударил партнера, после чего другим игрокам пришлось растягивать баскетболистов.

По информации The Athletic, руководство команды, скорее всего, примет решение о наказании мощного форварда.

Игроки не в первый раз ссорятся, но сейчас Грин точно перешагнул черту.

Сообщается, что на одной из недавних тренировок у Джордана Пула также был небольшой конфликт с другой звездой ГСВ - Клэем Томпсоном.

Напомним, что ранее Уорриорз обыграли Уизардс стартовом предсезонном матче НБА.