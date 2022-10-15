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Баскетбол

Комбинация Уорриорз и проход Роуза - в ТОП-10 моментов дня предсезонки НБА

Множество крутых розыгрышей и данков попало в подборку лучших действий прошедших матчей.
Сегодня, 15:35
Стеф Карри и Деррик Роуз / Getty Images
Стеф Карри и Деррик Роуз / Getty Images
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В ночь на субботу, 15 октября, прошло сразу девять игр предсезонной подготовки команд к предстоящей кампании НБА.

Традиционно официальный аккаунт лиги в YouTube выбрал десять лучших моментов из всех матчей, собрав их в одну подборку. Так, в данный перечень действий попали данки Джейлена Грина, прекрасная комбинация при участии игроков Голден Стэйт, а также сольный проход Деррика Роауза.

Во время матча Сакраменто - Лейкерс травму получил защитник "озерников" Расселл Уэстбрук. Но это не единственная проблема команды - ранее травму пальца получил Деннис Шредер.

Напомним, что 77-й сезон НБА начнется во вторник, 18 октября, двумя играми: Бостон - Филадельфия и Голден Стэйт - Лейкерс.

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