Комбинация Уорриорз и проход Роуза - в ТОП-10 моментов дня предсезонки НБА

Множество крутых розыгрышей и данков попало в подборку лучших действий прошедших матчей.

В ночь на субботу, 15 октября, прошло сразу девять игр предсезонной подготовки команд к предстоящей кампании НБА.

Традиционно официальный аккаунт лиги в YouTube выбрал десять лучших моментов из всех матчей, собрав их в одну подборку. Так, в данный перечень действий попали данки Джейлена Грина, прекрасная комбинация при участии игроков Голден Стэйт, а также сольный проход Деррика Роауза.

Во время матча Сакраменто - Лейкерс травму получил защитник "озерников" Расселл Уэстбрук. Но это не единственная проблема команды - ранее травму пальца получил Деннис Шредер.

Напомним, что 77-й сезон НБА начнется во вторник, 18 октября, двумя играми: Бостон - Филадельфия и Голден Стэйт - Лейкерс.