iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Новичок Лейкерс травмировал палец - команда боится, что все очень плохо

Раньше регулярного сезона у "озерников" начались проблемы.
Сегодня, 09:37
Деннис Шредер / Getty Images
Деннис Шредер / Getty Images
0 0 0

В ночь на субботу, 15 октября,в США состоялось множество предсезонных игр, среди которых стоит выделить то, как Сакраменто Алексея Леня уничтожил Лейкерс 133:86.

Деннис Шредер, недавно подписавшийся с "пурпурно-золотыми" не смог принять участие в поединке. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, 29-летний разыгрывающий травмировал палец.

При этом сообщается, что команда сильно обеспокоена этим фактом, так как регулярный сезон стартует уже через несколько дней, 18 октября. Внутри организации есть мнение, что травма может оказаться "очень серьезной".

Команда проведет визуализацию поврежденного пальца Шредера, чтобы определить степень травмы и спрогнозировать, как долго он не сможет выходить на паркет. Предварительно считается, что игрок пропустит, как минимум, первые несколько недель сезона..

Стоит отметить, что по ходу матча с Кингз повреждение бедра получил Расселл Уэстбрук, который не сумел продолжить игру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Деннис Шредер
0 0 0

Статьи по теме

"Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете "Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете
Предсезонка НБА: Майами разгромил Бруклин, Лейкерс уступили Миннесоте Предсезонка НБА: Майами разгромил Бруклин, Лейкерс уступили Миннесоте
"Нах*й его": бывший игрок и тренер Лейкерс рассказал о реакции игроков на запрос обмена от Брайанта в 2007 году "Нах*й его": бывший игрок и тренер Лейкерс рассказал о реакции игроков на запрос обмена от Брайанта в 2007 году
Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Украина11:35
Шахтер - Динамо Киев: прогноз на матч 16.10.2022
Формула 111:34
Вольфф - о Ред Булл: Теперь каждый сможет просто заплатить штраф за превышение потолка расходов
НБА11:06
"Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете
ЧМ-202210:45
Месси боится, что травма помешает ему выступить на его последнем чемпионате мира в Катаре
Бокс10:45
Девін Хейні – Джордж Камбосос: анонс та прогноз на титульний бій
Европа10:35
Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022
Формула 110:08
Сайнс - о критике: Кто-то не хотел видеть меня среди лидеров
Украина09:40
УПЛ: календарь и результаты матчей
НБА09:37
Новичок Лейкерс травмировал палец - команда боится, что все очень плохо
Украина09:24
Динамо Киев помогло украинским пограничникам, передав специальный транспорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK