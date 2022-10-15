Новичок Лейкерс травмировал палец - команда боится, что все очень плохо

В ночь на субботу, 15 октября,в США состоялось множество предсезонных игр, среди которых стоит выделить то, как Сакраменто Алексея Леня уничтожил Лейкерс 133:86.

Деннис Шредер, недавно подписавшийся с "пурпурно-золотыми" не смог принять участие в поединке. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, 29-летний разыгрывающий травмировал палец.

При этом сообщается, что команда сильно обеспокоена этим фактом, так как регулярный сезон стартует уже через несколько дней, 18 октября. Внутри организации есть мнение, что травма может оказаться "очень серьезной".

Команда проведет визуализацию поврежденного пальца Шредера, чтобы определить степень травмы и спрогнозировать, как долго он не сможет выходить на паркет. Предварительно считается, что игрок пропустит, как минимум, первые несколько недель сезона..

Стоит отметить, что по ходу матча с Кингз повреждение бедра получил Расселл Уэстбрук, который не сумел продолжить игру.