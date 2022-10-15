Предсезонка: Лень провел огненный матч против Лейкерс, Михайлюк вновь не играл

Команды близки к своей оптимальной форме на старте сезона.

В пятницу, 14 октября, прошло девять матчей предсезонной подготовки команд к предстоящему сезону НБА.

В составе Сакраменто свой матч отыграл украинский баскетболист Алексей Лень. На его счету 17 набранных очков, что является вторым показателем в команде.

Сакраменто – Лейкерс 133:86 (36:23, 29:21, 30:18, 38:24)

Сакраменто: Фокс (19), Лень (17), Сабонис (8), Хертер (5), Кета (2) – старт; Дэвис (16), Холмс (10), Эллис (9), Монк (9), Лайлс (9 + 7 подборов), Митчелл (6), Окпала (6), Мюррэй (5), Деллаведова (4), Монеке (4), Мету (4), Меррилл (0), Барнс (0).

Лейкерс: Джеймс (12), Ривз (9), Джонс (7), Кристи (6), Беверли (2) – старт; Пиппен (9), Хафф (8), Суидер (7), Брайант (7), Нанн (5), Pierre-Louis (3), Райан (3), Гэбриэл (3), Тоскано-Андерсон (3), Харрисон (2), Уэстбрук (0)

Что касается Святослава Михайлюка, то он не играл против Вашингтона, но его команда все равно победила.

Нью-Йорк – Вашингтон 105:89 (30:19, 22:23, 31:30, 22:17)

Нью-Йорк: Брансон (27), Робинсон (20 + 12 подборов), Барретт (19 + 12 подборов), Рэндл (10), Фурнье (4) – старт; Куикли (6 + 9 подборов), Топпин (6), Хартенштайн (4 + 8 подборов), Роуз (4), Макбрайд (3), Реддиш (2), Симс (0), Граймс (0), Арчидиаконо (0), Хант (0).

Вашингтон: Бил (16), Моррис (10), Бартон (9), Кузма (7), Гэффорд (4 + 5 блок-шотов) – старт; Хатимура (20 + 8 подборов), Райт (9 + 7 подборов), Гибсон (6), Тодд (5), Дотсон (3), Дэвис (0), Гудвин (0), Гилл (0)