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Баскетбол

Многолетний судья НБА скончался после борьбы с раком поджелудочной железы

Баскетбольная семья потеряла одного своего уважаемого многими представителя.
Вчера, 22:49
Тони Браун
Тони Браун
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НБА на своем официальном сайте объявила, что в пятницу, 21 октября, скончался рефери Тони Браун. Ему было 55 лет.

В апреле 2021 года ему диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы, с которой он боролся до конца своих дней.

"Тони Браун был одним из самых опытных арбитров НБА и источником вдохновения для своих коллег", — сказал комиссар лиги Адам Сильвер.

"После того, как в начале прошлого года ему поставили диагноз "рак поджелудочной железы", Тони мужественно прошел через бесчисленные этапы лечения, чтобы вернуться к работе в прошлом сезоне в Центре повторов НБА, продемонстрировав самоотверженность, решимость и страсть, которые сделали его столь уважаемым арбитром на протяжении 20 лет".

"Вся семья НБА оплакивает кончину Тони, и мы выражаем глубочайшие соболезнования его жене Тине, их детям, Бейли, Базиль и Байлену, и его коллегам-судьям".

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За свою 20-летнюю карьеру Браун отсудил более 1 100 матчей регулярного сезона и 35 матчей плей-офф. В сезоне-2019/20 впервые работал на матче финальной серии.

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