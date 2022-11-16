Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован за попытку ограбления

Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован в штате Индиана за попытку ограбить автозаправочную станцию. Теперь спортсмену грозит до шести лет заключения.

Согласно судебным документам, Грин вошел в заправку и сказал кассиру отдать все деньги. Парень пытался позвонить в 911, но баскетболист заметил и запретил ему это делать.

К счастью, вызов в полицию все же дошел - позвонил кто-то из посетителей соседнего заведения Taco Bell. Полиция арестовала игрока с поличным.

Грин не имел при себе оружия и не успел ничего украсть, поэтому ему предъявлено обвинение в покушении на ограбление. Если его вина будет признана, Донте грозит от одного до шести лет тюремного заключения.

Донте Грин провел четыре сезона в НБА, играя за Сакраменто в 2008-2012 годах. Средние показатели игрока: 6.1 очка и 2.4 подбора за игру. В настоящее время был игроком команды Killer 3's в лиге BIG3.