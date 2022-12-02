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Баскетбол

Без Банкеро: НБА определила лучших новичков месяца

Первый номер драфта не получил награду.
Сегодня, 11:37
Бенедикт Матурин / Getty Images
Бенедикт Матурин / Getty Images

Национальная баскетбольная Ассоциация назвала лучших игроков-новичков первого месяца сезона в обеих конференциях.

Награду на Западе получил форвард Оклахома-Сити Тандер Джейлен Уильямс, который в октябре и ноябре набирал по 10,7 очков и 3,2 подбора за игру, а также имел реализацию бросков 52,4%.

На Востоке конкуренция гораздо сильнее и победителем здесь стал защитник Бенедикт Матурин из Индианы. Снайпер в среднем набирает по 19,2 балла и делает 4 подбора, а трехочковый реализует с крутым показателем в 40,3%.

Матурин опередил первый номер драфта Палло Банкеро, который набирает 22,7 очка и собирает 6,8 подбора за игру.


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