Без Банкеро: НБА определила лучших новичков месяца

Национальная баскетбольная Ассоциация назвала лучших игроков-новичков первого месяца сезона в обеих конференциях.

Награду на Западе получил форвард Оклахома-Сити Тандер Джейлен Уильямс, который в октябре и ноябре набирал по 10,7 очков и 3,2 подбора за игру, а также имел реализацию бросков 52,4%.

На Востоке конкуренция гораздо сильнее и победителем здесь стал защитник Бенедикт Матурин из Индианы. Снайпер в среднем набирает по 19,2 балла и делает 4 подбора, а трехочковый реализует с крутым показателем в 40,3%.

Матурин опередил первый номер драфта Палло Банкеро, который набирает 22,7 очка и собирает 6,8 подбора за игру.