НБА: Лейкерс вырвали победу над Вашингтоном, Чикаго разгромно уступил Миннесоте

В ночь с 18 на 19 декабря в НБА состоялось 5 матчей.

Среди них стоит выделить поединки с интересной концовкой между Денвером и Шарлот, Детройтом и Бруклином и Лос-Анджелес Лейкерс и Вашингтон Уизардс.

Детройт - Бруклин 121:124

Детройт: Богданович (26 очков + 4 подбора), Айви (19 + 4 передачи) Бэгли (12 + 4), Беркс (12 + 5), Бэй (10 + 1), Хейс (10 очков + 5 передач + 8 подборов), Нокс (9 очков + 3 передачи), Стюарт (9+7), Дурен (8+11), Джозеф (6 очков + 4 подбора)

Бруклин: Дюрент (43 очка + 6 передач + 2 подбора), Ирвинг (38 очков + 8 передач + 3 подбора), О'Нил (11 очков + 2 передачи + 2 подбора), Уоррен (6 очков + 1 передача), Клакстон (6+7+2), Самнер (5+2+5), Симмонс (4+8+8), Ватанабе, (3+3+3), Гаррис (3 очка), Сет Карри (3 очка + 1 подбор), Моррис (2 очка).

Торонто - Голден Стэйт 110:126

Торонто: Сиакам (27 + 5 + 6), Ванвлит (22 + 4 + 8), Барнс (17 + 5 + 3), Флинн (16 + 6 + 2), Буше (11 + 14 передач), Янг (7 + 2 передачи), Бентон (4 + 2 подбора), Колоко (3 + 3 передачи), Эрнангомес (3 + 4)

ГСВ: Пул (43 очка + 1 передача + 6 подборов), Д. Грин (17 + 9 + 5), Луни (11 + 11 + 2), Томпсон (17 + 7 + 4), Дж. Грин (15 + 7 + 1), Джером (9 + 4 + 4), Ламб (6 + 1 подбор), ДиВиченцо (5 + 1 + 6), Каминга (2 + 1 подбор), Болдуин (1 + 1 + 1), Вайзман (1 передача).

Миннесота - Чикаго - 150:126

Миннесота: Эдвардс (37 + 7 подборов + 11 передач), Расселл (28 + 8 передач), МакДэниелс (15 + 8 подборов), Рид (10), Андерсон (2) - старт; Найт (16), Риверс (14), Форбс (10), Науэлл (9), Гарза (7), Майнотт (2), Райан (0), Мур (0).

Чикаго: Дерозан (29 + 6 передач), Вучевич (23 + 9 подборов), Лавин (22 + 6 передач), Уильямс (13), Карузо (5) - старт; Джонс (13), Уайт (10), Драгич (6), Досунму (5), Брэдли (0).

Денвер - Шарлотт 119:115

Денвер: Йокич (40 + 27 подборов + 10 передач + 5 потерь), Колдвелл-Поуп (20), Гордон (19 + 10 подборов), Браун (16), Дж. Мюррей (6 + 11 передач) - старт; Грин (8), Хайленд (7), Браун (2), Джордан (1), Чанчар (0).

Шарлотт: Болл (31), Хейворд (15 + 10 подборов), Пламли (11 + 9 подборов), Вашингтон (10), Розир (2) - старт; Убре (16), МакДэниелс (14), Ричардс (11), Джонс (3), Маледон (2), Тор (0).

Лейкерс - Вашингтон 119:117

Лейкерс: Джеймс (33 + 7 подборов + 9 передач), Уокер (21), Брайант (16 + 10 подборов), Шредер (12 + 7 передач), Ривз (12) - старт; Уэстбрук (9 + 9 подборов + 8 передач), Джонс (8), Кристи (8), Браун (0). "Вашингтон": Бил (29), Кузма (22 + 16 подборов), Порзингис (21 + 11 подборов), Авдия (8), Моррис (7) - старт; Гэффорд (12), Гудвин (7 + 7 подборов), Кисперт (6), Бартон (5), Гибсон (0)