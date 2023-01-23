Лейкерс совершили обмен, заполучив форварда Вашингтона

В Национальной баскетбольной Ассоциации произошел обмен между Лос-Анджелины Лейкерс и Вашингтон Уизардс.

В рамках обмен "озерники" получили в свой состав форварда Руи Хачимуру.

Детали трейда

Лейкерс получили: Руи Хачимуру

Вашингтон получил: Кендрик Нанн, драфт-пик второго раунда 2023 года, обмен драфт-пиками второго раунда 2028 года, драфт-пик второго раунда 2029 года)

Нанн в этом сезоне начал играть менее значимую роль и в среднем за матч проводит на паркете 13,5 минут и набирает менее 7 очков. Хачимура в свою очередь набирает по 13 баллов за 24 минуты на площадке.

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