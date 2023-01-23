НБА: Лейкерс отыгрались в матче с Портлендом, Нью-Йорк Михайлюка уступил Торонто

В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.

Даллас – Клипперс 98:112 (20:22, 34:27, 25:30, 19:33)

Даллас: Дончич (29 + 10 подборов), Хардуэй (22 + 8 подборов), Динуидди (21), Пауэлл (9), Финни-Смит (8) – старт; Грин (6), Бертанс (3), Буллок (0), Ниликина (0).

Клипперс: Ленард (30 + 9 подборов), Джордж (21 + 5 потерь), М-с Моррис (8), Мэнн (7), Зубац (6 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (19), Джексон (10), Батюм (8), Ковингтон (3 + 6 передач).

Майами – Новый Орлеан 100:96 (23:32, 18:15, 28:25, 31:24)

Майами: Хирро (26 + 8 подборов + 5 потерь), Батлер (18 + 5 перехватов), Адебайо (18 + 9 подборов), Лаури (17), Калеб Мартин (4) – старт; Оладипо (11), Винсент (5), О. Робинсон (1), Струс (0).

Новый Орлеан: Мерфи (17), Валанчюнас (14 + 16 подборов), Макколлум (13 + 7 потерь), Дэниэлс (11 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (11) – старт; Нэнс (12 + 7 подборов), Хэйс (8), Грэм (7 + 5 перехватов), Альварадо (3).

Торонто – Нью-Йорк 125:116 (37:22, 25:31, 24:33, 39:30)

Торонто: Ванвлит (28), Трент (24), Сиакам (24 + 7 подборов + 6 передач), Барнс (19 + 7 подборов + 6 передач), Ачиува (12 + 11 подборов) – старт; Буше (14 + 7 подборов), Янг (4), Даутин (0), Уискэмп (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк: Барретт (30 + 7 подборов), Рэндл (23 + 19 подборов + 8 передач), Брансон (21), Симс (10 + 7 подборов), Граймс (8) – старт; Топпин (14), Фурнье (8), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).

Денвер – Оклахома-Сити 99:101 (18:27, 29:25, 27:29, 25:20)

Денвер: Дж. Мюррэй (26 + 9 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Б. Браун (14 + 7 подборов), Ннаджи (12 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Грин (12), К. Браун (10), Хайлэнд (0), Чанчар (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34), Гидди (18 + 9 подборов), Мускала (8), Дорт (7), Джейлен Уильямс (4) – старт; К. Уильямс (11), Джо (8), Мэнн (7), Уиггинс (4), Бэйзли (0), Джейлин Уильямс (0).

Финикс – Мемфис 112:110 (32:18, 30:19, 25:35, 25:38)

Финикс: Бриджес (24), Пол (22 + 11 передач + 5 потерь), Крэйг (20), К. Джонсон (8), Бийомбо (4) – старт; Шарич (14 + 8 подборов), Лэндейл (12), Окоги (4), Д. Ли (2), С. Ли (2), Уэйнрайт (0).

Мемфис: Морэнт (27 + 8 передач), Бэйн (24 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (10), Адамс (10 + 16 подборов), Джарен Джексон (8) – старт; З. Уильямс (16), Джонс (11), Кларк (4), Кончар (0), Альдама (0).

Голден Стэйт – Бруклин 116:120 (33:28, 39:32, 18:26, 26:34)

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 передач + 5 потерь), Пул (17), Томпсон (10), Др. Грин (9 + 11 подборов + 7 передач), Уиггинс (4) – старт; Куминга (20), Луни (14 + 10 подборов), Дивинченцо (13 + 8 передач), Джером (3).

Бруклин: Ирвинг (38 + 7 подборов + 9 передач), Клэкстон (24 + 15 подборов), О'Нил (16), Харрис (14), Симмонс (7 + 11 передач) – старт; Сет Карри (12 + 5 потерь), Уоррен (4), Самнер (3), Ватанабе (2).

Портленд – Лейкерс 112:121 (26:33, 45:13, 20:40, 21:35)

Портленд: Саймонс (31), Лиллард (24 + 10 передач), Грант (19), Харт (13 + 10 подборов + 7 передач), Нуркич (2) – старт; Литтл (11), Юбэнкс (6 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Шарп (4), Пэйтон II (2).

Лейкерс: Джеймс (37 + 11 подборов), Брайант (31 + 14 подборов), Шредер (24 + 8 передач), Браун (10), Беверли (4) – старт; Уэстбрук (6 + 8 подборов), Нанн (5), Гэбриэл (4), Кристи (0), Тоскано-Андерсон (0).