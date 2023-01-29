Семикратного чемпиона НБА выгнали с матча его сына за крики в адрес судей

Роберт Орри - один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА. После двух титулов в Хьюстоне, он стал участником трипита в составе Лейкерс, а на закате карьеры он успел выиграть еще два чемпионства в Сан-Антонио.

Теперь Орри следит за тем, как его сын Кристиан пошел по его стопам, став баскетболистом. Недавно, Роберт вспомнил свои деньки в НБА, за что был сразу же наказан.

Как сообщает Sports Illustrated, 52-летний Орри кричал на судью во время матча его сына. За это его попросили покинуть игру.

В видео Орри кричит в адрес арбитра "Ты отстой!". Сообщается, полиция вывела экс-баскетболиста НБА из спортзала.

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Стоит отметить, что это был не первый конфликт на баскетбольной игре, связанный с Орри. В августе 2017 года он нанес несколько ударов хулигану во время матча в Лос-Анджелесе.

Роберт Орри, выбранный под 11-м пиком на драфте-1992, провел 16 лет в НБА в составе четырех команд: Хьюстон, Финикс, Лейкерс и Сан-Антонио.