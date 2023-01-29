Индиана продлила контракт с лидером команды, которым интересовались Лейкерс

Индиана пересмотрела и подписала с центровым Майлзом Тернером новый контракт.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Тернер подписал новый 2-летний контракт на 60 миллионов долларов. К тому же он получит увеличенную на 17,1 миллиона зарплату за нынешний сезон - в сумме за этот год 26-летний игрок получит 35,1 миллиона.

Indiana Pacers center Myles Turner has agreed on a two-year, $60M contract extension that includes an additional $17.1M renegotiation on his 2022-2023 salary, his agent Austin Brown of CAA Sports tells ESPN. pic.twitter.com/17nSSwN14z — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2023

Таким образом Пэйсерс обезопасили себя от бесплатной потери баскетболиста, который будущим летом стал бы свободным агентом. На Тернера всерьез претендовали Лейкерс, но команда из Лос-Анджелеса так и не решилась включить в сделку драфт-пик первого раунда.

Стоит отметить, что это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА - ранее никто не получал такой существенной прибавки к контракту за сезон, который еще не закончился.

В нынешнем сезоне Майлз Тернер в среднем набирает лучшие цифры за всю карьеру: 17.5 очка, 7.9 подбора и 1.4 ассиста.