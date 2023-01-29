iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Индиана продлила контракт с лидером команды, которым интересовались Лейкерс

Майлз Тернер согласился на условия, предоставленные Пэйсерс.
Сегодня, 17:59
Майлз Тернер / Getty Images
Майлз Тернер / Getty Images

Индиана пересмотрела и подписала с центровым Майлзом Тернером новый контракт.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Тернер подписал новый 2-летний контракт на 60 миллионов долларов. К тому же он получит увеличенную на 17,1 миллиона зарплату за нынешний сезон - в сумме за этот год 26-летний игрок получит 35,1 миллиона.

Таким образом Пэйсерс обезопасили себя от бесплатной потери баскетболиста, который будущим летом стал бы свободным агентом. На Тернера всерьез претендовали Лейкерс, но команда из Лос-Анджелеса так и не решилась включить в сделку драфт-пик первого раунда.

Стоит отметить, что это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА - ранее никто не получал такой существенной прибавки к контракту за сезон, который еще не закончился.

В нынешнем сезоне Майлз Тернер в среднем набирает лучшие цифры за всю карьеру: 17.5 очка, 7.9 подбора и 1.4 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс Майлз Тернер

Статьи по теме

Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука
НБА: Лейкерс отыгрались в матче с Портлендом, Нью-Йорк Михайлюка уступил Торонто НБА: Лейкерс отыгрались в матче с Портлендом, Нью-Йорк Михайлюка уступил Торонто
НБА: Сакраменто Леня обыграл Лейкерс, Нью-Йорк Михайлюка уступил Вашингтону НБА: Сакраменто Леня обыграл Лейкерс, Нью-Йорк Михайлюка уступил Вашингтону
ЛеБрон - второй игрок в истории НБА, набравший 38 000 очков за карьеру ЛеБрон - второй игрок в истории НБА, набравший 38 000 очков за карьеру
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
просмотров
Australian Open (ATP): Джокович победил Циципаса в финале
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Арсенал может предложить 70 млн фунтов за Кайседо
Европа19:58
Ньюкасл объявил о трансфере Гордона из Эвертона
Европа19:33
Каземиро: В Манчестер Юнайтед я наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок
Европа19:28
Иньяки Уильямс пропустит матч впервые с 2016 года
Украина19:06
Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе
Киберспорт18:51
Dota Pro Circuit 2023 Tour 1: NaVi покидают высший дивизион
Другие18:42
Украинские сноубордисты завоевали золото и серебро на кубке Европы
Европа18:18
Проблемный Ювентус уступил Монце на своем поле
НБА17:59
Индиана продлила контракт с лидером команды, которым интересовались Лейкерс
Европа17:51
Милан - худший клуб по пропущенным голам в 2023 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK