НБА: Бостон обыграл Портленд, Торонто уступил Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В четверг, 9 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.

Вашингтон – Атланта 120:122 (28:34, 33:24, 33:32, 26:32)

Вашингтон: Порзингис (43), Кузма (25 + 10 подборов + 6 передач), Бил (24 + 8 передач + 5 потерь), Райт (7), Гэффорд (4) – старт; Кисперт (10), Моррис (5), Авдия (2 + 8 подборов), Гудвин (0), Гибсон (0).

Атланта: Янг (28 + 10 передач + 5 потерь), Мюррэй (17 + 6 передач), Хантер (15), Коллинз (14), Капела (13) – старт; Богданович (14 + 8 подборов), Джонсон (10), Оконгву (9), Бей (2).

Бостон – Портленд 115:93 (35:28, 25:17, 34:27, 21:21)

Бостон: Тейтум (30 + 7 подборов), Уайт (21 + 7 передач), Хорфорд (17), Браун (11), Смарт (10) – старт; Хаузер (11), Г. Уильямс (8), Брогдон (5 + 9 подборов), Дэвисон (2), Гриффин (0), Корнет (0), Мускала (0).

Портленд: Лиллард (27 + 8 передач + 5 потерь), Грант (13), Реддиш (10), Нуркич (5), Тайбулл (2) – старт; Уотфорд (12 + 10 подборов), Шарп (12), Джонсон (4), Уокер (3), Литтл (3), Юбэнкс (2), Нокс (0).

Майами – Кливленд 100:104 (30:26, 23:31, 29:30, 18:17)

Майами: Батлер (28), Хирро (22), Адебайо (17), Лав (8 + 8 подборов), Винсент (0) – старт; Оладипо (9 + 5 потерь), Струс (9), Калеб Мартин (4), Зеллер (3 + 8 подборов).

Кливленд: Гарлэнд (25 + 7 передач), Митчелл (18), Э. Мобли (15 + 6 передач), Аллен (15 + 12 подборов), Окоро (13) – старт; Леверт (7 + 7 подборов), Стивенс (6), Рубио (5).

Новый Орлеан – Даллас 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

Новый Орлеан: Макколлум (32), Мерфи (16), Джонс (14 + 9 подборов), Ингрэм (12), Валанчюнас (0 + 5 потерь) – старт; Хэйс (14), Маршалл (9 + 6 передач), Эрнангомес (6), Ричардсон (6), Дэниэлс (4 + 6 передач).

Даллас: Ирвинг (27), Хардуэй (17), Дончич (15 + 8 передач), Пауэлл (12), Грин (3) – старт; Вуд (15 + 8 подборов), Харди (11), Бертанс (6), Дж. Холидэй (0), М-ф Моррис (0), Пинсон (0), Ниликина (0).

Денвер – Чикаго 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30)

Денвер: Йокич (18 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гордон (17 + 9 подборов), Портер (12), Дж. Мюррэй (11 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Брайант (10), Б. Браун (9 + 8 подборов), Грин (6), Джексон (6), Смит (2), Уайт (0), К. Браун (0).

Чикаго: Лавин (29), Вучевич (25 + 15 подборов), Дерозан (17 + 8 передач), Карузо (6), Беверли (3) – старт; Уильямс (18), Досунму (8), Уайт (7), Драммонд (2), Д. Джонс (2), Терри (0).

Финикс – Оклахома-Сити 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21)

Финикс: Букер (44), Пол (18 + 9 передач), Эйтон (12 + 8 подборов), Окоги (5), Крэйг (3) – старт; Росс (24), Д. Ли (9), Пэйн (8 + 7 передач), Лэндейл (4), Бэйзли (3), С. Ли (2), Бийомбо (0), Уэйнрайт (0 + 8 подборов), Уоррен (0).

Оклахома-Сити: Гидди (10 + 7 подборов), Дорт (7), Джо (6), Уиггинс (6), Джейлин Уильямс (2) – старт; Уотерс (23), Мэнн (14), Дженг (12 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (8 + 7 подборов), Батлер (5), Сарр (5), Шарич (3).

Клипперс – Торонто 108:100 (17:25, 32:24, 34:25, 25:26)

Клипперс: Ленард (24 + 12 подборов), Джордж (23), Зубац (17 + 8 подборов), Уэстбрук (7 + 7 передач), М-с Моррис (4) – старт; Мэнн (14), Гордон (9), Пламли (8), Батюм (2).

Торонто: Сиакам (20), Барнс (20), Ануноби (18), Ванвлит (13 + 9 передач), Пелтль (8 + 11 подборов) – старт; Буше (14), Трент (7), Ачиува (0), Янг (0).