Десять команд НБА заплатили всем остальным 163 миллиона долларов

Франшизы с больших рынков финансово помогают коллегам с маленьких рынков оставаться на плаву.

Стеф Карри в шоке от суммы выплат / Getty Images

Десять команд НБА совершили выплаты в размере 163,6 миллиона долларов, которые были распределены между оставшимися двадцатью организациями.

Как сообщает ESPN, это было сделано в рамках помощи командам с маленьких рынков за сезон-2021/22. Голден Стэйт и Лейкерс на двоих заплатили больше половины данной суммы - 88 миллионов. Вторую часть выплатили Никс, Бостон, Чикаго, Даллас, Филадельфия, Майами, Клипперс и Бруклин.

20 команд собрали в общей сложности 404 миллиона в виде распределения доходов, включая дополнительные 240 миллионов в виде налогов на роскошь.

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Уорриорз заплатили дополнительно 170 миллионов в виде налогов на роскошь, а Лейкерс - еще 45 миллионов в качестве штрафных санкций лиги за превышение потолка зарплат.

По информации источника, все деньги распределились следующим образом:

Индиана - 42,2 миллиона

Денвер - 35,5

Портленд - 32

Шарлотт - 31,6

Сакраменто - 29,9

Новый Орлеан - 28,9

Мемфис - 28

Сан-Антонио - 26,3

Миннесота - 25,6

Орландо - 23,4

Детройт - 21,5

Кливленд - 19,9

Оклахома - 17,5

Юта - 11,7

Атланта - 10,8

Вашингтон - 7,2

Милуоки - 6,7

Торонто - 2,1

Финикс - 1,6

Хьюстон - 0,931

Согласно условиям коллективного договора НБА, 50% платежей лиги по налогу на роскошь идут на распределение доходов.