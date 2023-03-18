Десять команд НБА заплатили всем остальным 163 миллиона долларов
Десять команд НБА совершили выплаты в размере 163,6 миллиона долларов, которые были распределены между оставшимися двадцатью организациями.
Как сообщает ESPN, это было сделано в рамках помощи командам с маленьких рынков за сезон-2021/22. Голден Стэйт и Лейкерс на двоих заплатили больше половины данной суммы - 88 миллионов. Вторую часть выплатили Никс, Бостон, Чикаго, Даллас, Филадельфия, Майами, Клипперс и Бруклин.
20 команд собрали в общей сложности 404 миллиона в виде распределения доходов, включая дополнительные 240 миллионов в виде налогов на роскошь.
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Уорриорз заплатили дополнительно 170 миллионов в виде налогов на роскошь, а Лейкерс - еще 45 миллионов в качестве штрафных санкций лиги за превышение потолка зарплат.
По информации источника, все деньги распределились следующим образом:
- Индиана - 42,2 миллиона
- Денвер - 35,5
- Портленд - 32
- Шарлотт - 31,6
- Сакраменто - 29,9
- Новый Орлеан - 28,9
- Мемфис - 28
- Сан-Антонио - 26,3
- Миннесота - 25,6
- Орландо - 23,4
- Детройт - 21,5
- Кливленд - 19,9
- Оклахома - 17,5
- Юта - 11,7
- Атланта - 10,8
- Вашингтон - 7,2
- Милуоки - 6,7
- Торонто - 2,1
- Финикс - 1,6
- Хьюстон - 0,931
Согласно условиям коллективного договора НБА, 50% платежей лиги по налогу на роскошь идут на распределение доходов.