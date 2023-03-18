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Баскетбол

Десять команд НБА заплатили всем остальным 163 миллиона долларов

Франшизы с больших рынков финансово помогают коллегам с маленьких рынков оставаться на плаву.
Сегодня, 20:12
Стеф Карри в шоке от суммы выплат / Getty Images
Стеф Карри в шоке от суммы выплат / Getty Images

Десять команд НБА совершили выплаты в размере 163,6 миллиона долларов, которые были распределены между оставшимися двадцатью организациями.

Как сообщает ESPN, это было сделано в рамках помощи командам с маленьких рынков за сезон-2021/22. Голден Стэйт и Лейкерс на двоих заплатили больше половины данной суммы - 88 миллионов. Вторую часть выплатили Никс, Бостон, Чикаго, Даллас, Филадельфия, Майами, Клипперс и Бруклин.

20 команд собрали в общей сложности 404 миллиона в виде распределения доходов, включая дополнительные 240 миллионов в виде налогов на роскошь.

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Уорриорз заплатили дополнительно 170 миллионов в виде налогов на роскошь, а Лейкерс - еще 45 миллионов в качестве штрафных санкций лиги за превышение потолка зарплат.

По информации источника, все деньги распределились следующим образом:

  • Индиана - 42,2 миллиона
  • Денвер - 35,5
  • Портленд - 32
  • Шарлотт - 31,6
  • Сакраменто - 29,9
  • Новый Орлеан - 28,9
  • Мемфис - 28
  • Сан-Антонио - 26,3
  • Миннесота - 25,6
  • Орландо - 23,4
  • Детройт - 21,5
  • Кливленд - 19,9
  • Оклахома - 17,5
  • Юта - 11,7
  • Атланта - 10,8
  • Вашингтон - 7,2
  • Милуоки - 6,7
  • Торонто - 2,1
  • Финикс - 1,6
  • Хьюстон - 0,931

Согласно условиям коллективного договора НБА, 50% платежей лиги по налогу на роскошь идут на распределение доходов.


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