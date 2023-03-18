Игрок НБА травмировал оператора, за что получил штраф от лиги

Диллон Брукс расстался со 35 тысячами долларов за свое неспортивное поведение.

Форвард Мемфиса Диллон Брукс был оштрафован на 35 тысяч долларов за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт НБА.

Игрок Гриззлис толкнул оператора, сидевшего на боковой линии, после того, как пытался поймать мяч, уходивший за пределы площадки.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/1oipEge3om — NBA Communications (@NBAPR) March 17, 2023

Инцидент произошел 15 марта за 2:40 до конца второй четверти матча, который Мемфис проиграл Майами со счетом 119:138. Сообщается, что оператор "был травмирован" и теперь находится под наблюдением врачей.

Dillon Brooks was fined $35k for “the unsportsmanlike act of shoving a camera person on the sideline after pursuing a loose ball,” the NBA announced. pic.twitter.com/dPFLnzFFcc — ESPN (@espn) March 17, 2023

Напомним, что ранее НБА отстранила одноклубника Брукса, Джа Моранта, на 8 матчей из-за скандала, связанного с демонстрацией оружия во время прямого эфира в социальных сетях.

После объявления об отстранении Морант дал первое интервью, в котором извинился и попытался объяснить людям, что он не такой, каким его изобразили СМИ.