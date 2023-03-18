iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Игрок НБА травмировал оператора, за что получил штраф от лиги

Диллон Брукс расстался со 35 тысячами долларов за свое неспортивное поведение.
Сегодня, 18:36
Диллон Брукс / Getty Images
Диллон Брукс / Getty Images

Форвард Мемфиса Диллон Брукс был оштрафован на 35 тысяч долларов за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт НБА.

Игрок Гриззлис толкнул оператора, сидевшего на боковой линии, после того, как пытался поймать мяч, уходивший за пределы площадки.

Инцидент произошел 15 марта за 2:40 до конца второй четверти матча, который Мемфис проиграл Майами со счетом 119:138. Сообщается, что оператор "был травмирован" и теперь находится под наблюдением врачей.

Напомним, что ранее НБА отстранила одноклубника Брукса, Джа Моранта, на 8 матчей из-за скандала, связанного с демонстрацией оружия во время прямого эфира в социальных сетях.

После объявления об отстранении Морант дал первое интервью, в котором извинился и попытался объяснить людям, что он не такой, каким его изобразили СМИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Диллон Брукс

Статьи по теме

"Мне есть что терять": первое интервью Моранта после отстранения "Мне есть что терять": первое интервью Моранта после отстранения
Морант может потерять до 40 миллионов долларов из-за скандала с пистолетом Морант может потерять до 40 миллионов долларов из-за скандала с пистолетом
Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп Аринас: Морант - семьянин, герой, будущее лицо НБА, а теперь еще и филантроп
"Очень милый и уважительный": Морант потратил 50 тысяч в стриптиз-клубе "Очень милый и уважительный": Морант потратил 50 тысяч в стриптиз-клубе
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа21:57
Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси
Европа21:40
Дортмундская Боруссия дома поиздевалась на Кельном
Европа21:21
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Украина21:17
Динамо - Заря 0:1 видео голов и лучших моментов матча 18.03.23
НБА21:05
Джордан собирается продать часть своих акций Шарлотт
Формула 121:02
Алонсо начнет гонку из первого ряда второй раз за 10 лет
Киберспорт20:49
ESL Pro League Season 17: NaVi и Astralis одержали победы
Киберспорт20:43
NaVi уверенно обыграли Team Spirit и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 17
Формула 120:21
Гран-при Саудовской Аравии-2023: Перес выиграл квалификацию, Ферстаппен выбыл во втором сегменте
Формула 120:13
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Ферстаппен выбывает, Перес берет поул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK