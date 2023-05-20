НБА может вернуть формат Запад против Востока в Матче всех звезд

НБА рассматривает вариант с возвращением формата Запад против Востока в Матче всех звезд, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

В последние месяцы ассоциация вела дискуссии с профсоюзом игроков о том, как повысить конкурентноспособность в Матче всех звезд.

Одним из основных вариантов стала отмена драфта игроков и возвращение к формату Востока против Запада.

В ближайшее время НБА проведет с профсоюзом переговоры в рамках новой коллективной сделки. Изменения формата могут произойти уже в сезоне 2023/24.

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