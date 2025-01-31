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Баскетбол

Новый Орлеан предложил Майами "обмен года" в НБА

Луизианцы готовы отдать звезду команды ради норовистого лидера Хит.
Вчера, 23:30
Джимми Батлер / Getty Images
Джимми Батлер / Getty Images

Пеликанс сделал предложение по обмену Брэндона Ингрэма на Джимми Батлера. Ранее оба баскетболиста фигурировали в потенциальных трехсторонних обменах, сообщает CBS Sports.

Нью-Орлеан запланировал избавиться от легкого форварда к дедлайну. В свою очередь ветеран Майами разругался с руководством клуба. С начала года Хит уже дважды отстраняли его от серии матчей из-за дисциплинарных нарушений.

В нынешнем сезоне Ингрэм сыграл 18 поединков. Средние цифры исполнителя – 22.2 очка, 5.6 подборов, 5.2 передач и 0.9 перехватов за 22 с хвостиком минут на паркете. Цифры Батлера немного хуже – 17 пунктов, 5.2 подбора, 4.8 ассистов и 1.1 перехват за 30+ минут на площадке.

Кстати, ранее НБА объявила список участников Матча всех звезд-2025.

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