Шакил О'Нил согласовал новый суперконтракт на ТВ
Легендарный баскетболист продолжит работу на телеканале TNT Sports.
52-летний американец останется в шоу Inside the NBA. Шакил О'Нил будет получать свыше 15 млн долларов в год, сообщает Front Office Sports.
Культовый центровый близок к подписанию договора. Недавно сотрудничество с каналом продолжил другой ведущий программы – Чарльз Баркли. Он будет зарабатывать 21 млн ежегодно по 10-летнему договору.
Создатели Inside the NBA стремятся сохранить полный состав ведущих. В следующем сезоне шоу TNT Sports будет выходить на двух американских каналах – ABC и ESPN.
Кстати, ранее Янг получил вызов на Матч всех звезд вместо Адетокунбо.
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