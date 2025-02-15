Конкурсы Матча звезд НБА: где и когда смотреть, кто принимает участие
В ночь на 15 февраля пройдут конкурсы в преддверии Матч звезд НБА, в котором принимают участие лучшие из лучших. 74-й в истории выставочный турнир состоится в Сан-Франциско на домашней арене Голден Стэйт Уорриорз — Чейз Центре.
Начало конкурсов в 3:00 по Киеву. Показывать в Украине будет Setanta Sports.
Первым соревнованием будет конкурс мастерства, в котором примут участие четыре дуэта:
Команда Кэвс:
- Донован Митчелл (Кливленд Кавальерс)
- Эван Мобли (Кливленд Кавальерс)
Команда новичков:
- Заккари Рисакер (Атланта Хоукс)
- Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)
Команда Сперс:
- Крис Пол (Сан-Антонио Сперс)
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио Сперс)
Команда Уорриорз:
- Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)
- Мозес Муди (Голден Стэйт Уорриорз)
Затем состоится конкурс трехочковых бросков.
Участники:
- Дэмьен Лиллард (Милуоки Бакс) - двукратный победитель
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк Никс);
- Кейд Каннингем (Детройт Пистонс);
- Дариус Гарлэнд (Кливленд Кавальерс);
- Тайлер Хирроу (Майами Хит);
- Бадди Хилд (Голден Стэйт Уорриорз);
- Кэмерон Джонсон (Бруклин Нетс);
- Норман Пауэлл (Лос-Анджелес Клипперс).
Закрывать программу конкурсов будут баскетболисты, которые посоревнуются в слэм-данках.
Участники:
- Матас Бузелис (Чикаго Буллз)
- Андре Джексон (Милуоки Бакс)
- Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)
- Мэк Маккланг (Осеола Мэджик) - двукратный победитель из G-Лиги
В нынешнем году формат Матча звезд НБА пройдет в ночь на 17 февраля, где состоится мини-турнир, в котором примут участие четыре команды.
Три из них собрали ведущие известной спортивной аналитической программы NBA on TNT Шакил О’Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит. Четвертой станет победитель Матча восходящих звезд, которую будет курировать легенда женской НБА Кэндис Паркер.
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