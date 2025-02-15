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Баскетбол

Конкурсы Матча звезд НБА: где и когда смотреть, кто принимает участие

ISPORT подробно рассказывает о выставочном вечере.
Сегодня, 20:05
Конкурсы Матча звезд НБА / nba.com
Конкурсы Матча звезд НБА / nba.com

В ночь на 15 февраля пройдут конкурсы в преддверии Матч звезд НБА, в котором принимают участие лучшие из лучших. 74-й в истории выставочный турнир состоится в Сан-Франциско на домашней арене Голден Стэйт Уорриорз — Чейз Центре. 

Начало конкурсов в 3:00 по Киеву. Показывать в Украине будет Setanta Sports.

Первым соревнованием будет конкурс мастерства, в котором примут участие четыре дуэта:

Команда Кэвс:

  • Донован Митчелл (Кливленд Кавальерс)
  • Эван Мобли (Кливленд Кавальерс)

Команда новичков:

  • Заккари Рисакер (Атланта Хоукс)
  • Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)

Команда Сперс:

  • Крис Пол (Сан-Антонио Сперс)
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио Сперс)

Команда Уорриорз:

  • Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)
  • Мозес Муди (Голден Стэйт Уорриорз)

Затем состоится конкурс трехочковых бросков. 

Участники:

  • Дэмьен Лиллард (Милуоки Бакс) - двукратный победитель
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк Никс);
  • Кейд Каннингем (Детройт Пистонс);
  • Дариус Гарлэнд (Кливленд Кавальерс);
  • Тайлер Хирроу (Майами Хит);
  • Бадди Хилд (Голден Стэйт Уорриорз);
  • Кэмерон Джонсон (Бруклин Нетс);
  • Норман Пауэлл (Лос-Анджелес Клипперс).

Закрывать программу конкурсов будут баскетболисты, которые посоревнуются в слэм-данках.

Участники: 

  • Матас Бузелис (Чикаго Буллз)
  • Андре Джексон (Милуоки Бакс)
  • Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)
  • Мэк Маккланг (Осеола Мэджик) - двукратный победитель из G-Лиги

В нынешнем году формат Матча звезд НБА пройдет в ночь на 17 февраля, где состоится мини-турнир, в котором примут участие четыре команды. 

Три из них собрали ведущие известной спортивной аналитической программы NBA on TNT Шакил О’Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит. Четвертой станет победитель Матча восходящих звезд, которую будет курировать легенда женской НБА Кэндис Паркер.

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