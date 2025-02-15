Конкурсы Матча звезд НБА: где и когда смотреть, кто принимает участие

В ночь на 15 февраля пройдут конкурсы в преддверии Матч звезд НБА, в котором принимают участие лучшие из лучших. 74-й в истории выставочный турнир состоится в Сан-Франциско на домашней арене Голден Стэйт Уорриорз — Чейз Центре.

Начало конкурсов в 3:00 по Киеву. Показывать в Украине будет Setanta Sports.

Первым соревнованием будет конкурс мастерства, в котором примут участие четыре дуэта:

Команда Кэвс:

Донован Митчелл (Кливленд Кавальерс)

Эван Мобли (Кливленд Кавальерс)

Команда новичков:

Заккари Рисакер (Атланта Хоукс)

Алекс Сарр (Вашингтон Уизардс)

Команда Сперс:

Крис Пол (Сан-Антонио Сперс)

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио Сперс)

Команда Уорриорз:

Дрэймонд Грин (Голден Стэйт Уорриорз)

Мозес Муди (Голден Стэйт Уорриорз)

Затем состоится конкурс трехочковых бросков.

Участники:

Дэмьен Лиллард (Милуоки Бакс) - двукратный победитель

Джейлен Брансон (Нью-Йорк Никс);

Кейд Каннингем (Детройт Пистонс);

Дариус Гарлэнд (Кливленд Кавальерс);

Тайлер Хирроу (Майами Хит);

Бадди Хилд (Голден Стэйт Уорриорз);

Кэмерон Джонсон (Бруклин Нетс);

Норман Пауэлл (Лос-Анджелес Клипперс).

Закрывать программу конкурсов будут баскетболисты, которые посоревнуются в слэм-данках.

Участники:

Матас Бузелис (Чикаго Буллз)

Андре Джексон (Милуоки Бакс)

Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс)

Мэк Маккланг (Осеола Мэджик) - двукратный победитель из G-Лиги

В нынешнем году формат Матча звезд НБА пройдет в ночь на 17 февраля, где состоится мини-турнир, в котором примут участие четыре команды.

Три из них собрали ведущие известной спортивной аналитической программы NBA on TNT Шакил О’Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит. Четвертой станет победитель Матча восходящих звезд, которую будет курировать легенда женской НБА Кэндис Паркер.

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