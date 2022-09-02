Украина - Великобритания: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями украинской сборной на чемпионате Европы по баскетболу.

В пятницу, 2 сентября, сборная Украины по баскетболу начнет свой путь на чемпионате Европы-2022.

Украинская команда попала в группу С. Первым соперником нашей сборной станет национальная команда Великобритании.

Начало матча - в 15:15 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Украина - Великобритания:

Отметим, что Украина в одной группе также с Эстонией, Италией, Хорватией и Грецией.