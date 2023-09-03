Сборная США сенсационно уступила Литве на ЧМ по баскетболу

Литовцы выходят в плей-офф с первого места.

В воскреснье, 3 августа, в заключительном матче группы J на ЧМ по баскетболу встречались сборные США и Литвы.

Несмотря на то, что все ожидали уверенной победы американцев, уже в первой же трети литовцы показали, что зря их недооценивали. 12:31 в пользу Литвы.

После такого старта США собрались и начали показывать ту игру, которую все от них ждут. Уверенно взяли вторую и третью четверти, но в финале Литва вновь прибавила и сумела удивить соперника.

В полтной борьбе обе команды набрали по 39 очков, однако ранее преимущество позволило Литве забрать тяжелую победу 104:110.

Таким образом лидеров группы J с10-ю очками становится Литва, а США выходят в плей-офф со второго места с 9-ю очками.

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