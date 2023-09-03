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Баскетбол

Испания - Канада: результат матча

Возможно, самый жаркий матч заключительного тура группового этапа.
Сегодня, 18:44
Шаи Гилджес-Александер / Getty Images
Шаи Гилджес-Александер / Getty Images

В воскресенье, 3 сентября, в заключительном матче группы L на ЧМ по баскетболу встречались сборные Испании и Канады. Проигравшая сборная покидала турнир.

Учитывая статус матча, обе команды намеревались показать свою лучшую игру, и в первой четверти так и не смогли определить лидера поединка 21:21.

Далее контроль над поединком захватили испанцы, которые отлично показали себя во второй четверти, но все же немного сдали позиции в третьей.

Перед последним отрезком матча казалось, что победа в кармане у Испании, но канадцы сумели удивить и вырвали победу в напряженной концовке 85:88.

Более уверенная реализация и Шаи Гилджес-Александер, набравший 30 очков, обеспечили попадание в плей-офф для Канады.

Со всеми результатами и расписанием ЧМ по баскетболу вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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