Экс-чемпион мира завершил карьеру боксера

34-летний Джарретт Херд объявил о завершении выступлений в профессионалах. Последним для американца стал поединок против венесуэльского боксера Йоана Гонсалеса, сообщает ESPN.

"Я человек слова. Это будет последний раз, когда вы меня видите. У меня была отличная карьера", – коротко заявил Герд.

Уроженец штата Мэриленд проиграл Гонсалесу раздельным решением судей. Перед этим боем он уступил еще трижды в шести поединках, а противостояние с доминиканцем Джейсоном Росарио завершилось ничьей. Финальный рекорд Херда – 25-4-1.

Американский боксер дебютировал на профи-ринге в 2012 году. В 2017-м он завоевал титул IBF, а в следующем – пояса WBA и IBO в первом среднем весе. В ноябре 2019 года Херд потерял все титулы после поражения соотечественнику Джулиану Уильямсу.

К слову, чемпион UFC Перейра снова подтвердил готовность драться с Усиком.

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