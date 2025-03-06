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Промоутер назвал стадион, где может пройти реванш Усик - Дюбуа

Уоррен хочет дать Даниэлю преимущество во втором поединке с украинцем.
Сегодня, 13:52
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался о будущем своего клиента.

По словам функционера, он хотел бы организовать бой британца с Александром Усиком на Уэмбли в Лондоне.

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"Мы работаем над его следующим поединком. Надеюсь, вскоре мы сможем официально это объявить. 

Поединок с Усиком? Я бы с удовольствием его организовал. Это великолепный бой, отличный реванш с настоящей историей. Два лучших супертяжа сразятся друг с другом – это было бы фантастически. Если нам удастся это устроить, я буду в восторге.

Бой, который я хотел бы организовать, и которого хочет Даниэль, – это реванш с Александром. Усик против Даниэля – это грандиозный поединок, который мог бы собрать полный Уэмбли всего за один день. Если мы сможем договориться, бой вполне может пройти именно там. Именно этого я добиваюсь", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Промоутер хотел бы преимущества для Дюбуа в реванше с Усиком.

"Я бы очень хотел обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга, и это было бы грандиозное событие".

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Даниэль должен был провести поединок в феврале с Паркером, но снялся из-за болезни.

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