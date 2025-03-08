Непобежденный украинец примет участие в Гран-при WBC
Цотне Рогава получит шанс побороться за титул.
Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (10-0, 7 КО) получил приглашение от Всемирного боксерского совета (WBC).
Спортсмен примет участие в Гран-при организации.
"Меня выбрали для участия в Гран-при", - написал Рогава.
Турнир пройдет в Саудовской Аравии в рамках Riyadh Season. Ожидается, что проект начнется в апреле.
Турнир пройдет в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе будут соревноваться по 32 спортсмена.
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