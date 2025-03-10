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Украинский боксер получил бой за титул чемпиона мира

Сергей Радченко может стать обладателем пояса в бриджервейте.
Сегодня, 19:50
Александр Усик и Сергей Радченко / Instagram
Александр Усик и Сергей Радченко / Instagram

Украинский боксер Сергей Радченко поборется титул чемпиона мира в весовой категории бриджервейт по версии WBC.

Соперником Радченко станет обладатель пояса Кевин Лерена. Кевин стал полноценным чемпионом WBC, после того, как предыдущий чемпион Лоуренс Околи поднялся в хевивейт.

Бой Радченко и Лерены состоится 1 мая в Претории (ЮАР).

Изначально поединок должен был пройти в марте в Киеве, но затем его перенесли.

Радченко последний раз выходил на ринг в августе прошлого года, когда победил серба Андрея Пешича единогласным судейским решением.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинец примет участие в Гран-при WBC.

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