Тренер Дюбуа назвал причину, почему Усик выиграл первый бой

Дон Чарльз, тренер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22−2, 21 KO), высказался о поражении своего подопечного от обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО).

Эксперт рассказал, что британец проиграл украинцу в первом бою, ведь он мало поработал с Дюбуа.

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"Бой состоял из двух половин — мы выиграли первую, а Усик — вторую. В результате Александр стал победителем.

Что нам нужно сделать по-другому? Многое, потому что я напомню фанатам, что это был первый бой Даниэля под моим руководством. Мы дрались с левшей, который впоследствии стал абсолютным чемпионом, с мастером, величественным гением по имени Усик.

Тогда я в качестве тренера провел всего 14 недель с моим новым бойцом. Теперь мы вместе 18 месяцев. Если этот бой организуют - это будет уже 2 года, как мы работаем вместе. Вы увидите много изменений в разных направлениях, о которых я сейчас не буду рассказывать. Амбиции Даниэля - стать абсолютным чемпионом", - сказал Чарльз для Seconds Out.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

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