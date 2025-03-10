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"Мешок с трюками": бывший чемпион мира назвал причину, почему Дюбуа может нокаутировать Усика

Барри Макгиган назвал фаворита реванша между украинцем и британцем.
Сегодня, 18:15
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Член зала боксерской славы Барри Макгиган высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам опытного бойца, британец может досрочно победить украинца, однако Александр все равно фаворит второго боя.

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"Дюбуа надо быть очень агрессивным в реванше. Усик умеет наносить фальшивые удары. 

Дюбуа нужно работать джебом прямо в центр его грудной клетки. Надо прессинговать Усика, а затем сразу выбрасывать удары с правой или левые хуки. Если Дюбуа правильно попадет, он нокаутирует любого. Но надо уметь попасть по Усику, этот украинец – мешок с трюками.

Реванш будет конкурентнее, чем первый бой. Дюбуа может его снова завалить на канвас. Но я предпочитаю Усика в реванше из-за его опыта", - приводит слова Макгигана Boxing News.

Ранее промоутер назвал стадион, где может пройти реванш Усик - Дюбуа.

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