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В команде Усика назвали следующего абсолютного чемпиона после украинца

Лапин выделил бывшего соперника Александра.
Сегодня, 12:35       Автор: Василий Войтюк
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался по поводу Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Функционер считает, что британский боксер имеет все шансы стать абсолютным чемпионом дивизиона.

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"Мы разговаривали с Джошуа о наших тренировочных лагерях, как они проходят, и также о боксе в целом. Он очень хороший человек, и нам нравится с ним общаться. Он анализирует свои ошибки.

Мы говорили о его отличных боксерских навыках. Мы тоже обсуждали его взгляд и наш взгляд на бокс. У нас много общих мнений и идей о боксе. Мы верим в него и его способность.

Мы считаем, что он отличный боец. Моя команда и я верим, что после того, как Александр завершит свою карьеру, Энтони Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом", - приводит слова Лапина Daily Mail.

Джошуа провел последний бой в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Дюбуа.

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