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Директор Усика сообщил, когда украинец проведет следующий бой

Лапин сделал заявление о возможном сопернике Александра.
Сегодня, 13:15       Автор: Василий Войтюк
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Директор команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем украинского боксера.

По словам функционера, его клиент выйдет на ринг до сентября текущего года.

"Для Александра неважно, с кем он дальше подерется. Усик – это тот боксер, который выйдет на ринг, проверит соперника и выполнит дело. 

Он может вернуться в июле, августе или сентябре. Все зависит от организаторов. Мы должны узнать точную дату за три месяца до этого, чтобы начать тренировочный лагерь. Усик готов, он в хорошей форме", - сказал Лапин для Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в команде Усика назвали следующего абсолютного чемпиона после украинца.

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