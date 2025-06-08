Усик: Пусть Трамп приедет в Украину, я могу отдать ему свой дом

Украинский боксер Александр Усик в интервью BBC поделился мыслями о позиции Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Усик предложил Трампу увидеть события в нашей стране своими глазами и заявил, что готов поселить президента США у себя дома.

Я могу отдать ему свой дом. Живите, пожалуйста, в Украине и наблюдайте за тем, что происходит каждый вечер. Каждую ночь над моим домом бомбы и полеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Достаточно.

Может ли он изменить свое мнение? Не знаю. Может, да, а может, нет. Гибнет украинский народ. Это не только военные, а дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне тяжело. Это моя Родина. Я переживаю из-за того, что происходит в моей стране".