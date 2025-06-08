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Усик: Пусть Трамп приедет в Украину, я могу отдать ему свой дом

Боксер высказался о позиции президента США относительно войны.
Сегодня, 20:40       Автор: Василий Медвидь

Украинский боксер Александр Усик в интервью BBC поделился мыслями о позиции Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Усик предложил Трампу увидеть события в нашей стране своими глазами и заявил, что готов поселить президента США у себя дома.

"Я хочу посоветовать американскому президенту Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме неделю. Только неделю.

Я могу отдать ему свой дом. Живите, пожалуйста, в Украине и наблюдайте за тем, что происходит каждый вечер. Каждую ночь над моим домом бомбы и полеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Достаточно.

Может ли он изменить свое мнение? Не знаю. Может, да, а может, нет. Гибнет украинский народ. Это не только военные, а дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне тяжело. Это моя Родина. Я переживаю из-за того, что происходит в моей стране".

Отметим, что 19 июля Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.

Напомним, ранее Усик закрыл комментарии под постом об окончании карьеры Василия Ломаченко.

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