Усик: Пусть Трамп приедет в Украину, я могу отдать ему свой дом
Украинский боксер Александр Усик в интервью BBC поделился мыслями о позиции Дональда Трампа по поводу войны в Украине.
Усик предложил Трампу увидеть события в нашей стране своими глазами и заявил, что готов поселить президента США у себя дома.
"Я хочу посоветовать американскому президенту Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме неделю. Только неделю.
Я могу отдать ему свой дом. Живите, пожалуйста, в Украине и наблюдайте за тем, что происходит каждый вечер. Каждую ночь над моим домом бомбы и полеты. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Достаточно.
Может ли он изменить свое мнение? Не знаю. Может, да, а может, нет. Гибнет украинский народ. Это не только военные, а дети, женщины, бабушки, дедушки. Мне тяжело. Это моя Родина. Я переживаю из-за того, что происходит в моей стране".
Отметим, что 19 июля Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.
Напомним, ранее Усик закрыл комментарии под постом об окончании карьеры Василия Ломаченко.
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