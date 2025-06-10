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"Это ерунда": Усик рассказал, почему команда Дюбуа его не раздражает

Александр не обращает внимание на слова соперника.
Сегодня, 06:59       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался по поводу слов команды обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам украинца, он не обращает внимание на критику, которая началась с первого их боя.

"Это меня не раздражает, потому что я считаю, что это ерунда. Это нонсенс. Для меня это не имеет значения, потому что я знаю – это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас".

Усик отметил прогресс британского боксера.

"Я не удивлен прогрессом Дюбуа, потому что этот парень работает, победил Энтони Джошуа, Хрговича, Миллера. Да, это бокс. Даниэль работает. Это замечательно", - приводит слова Александра Ring Magazine.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа озвучил свою главную цель на реванш с Усиком.

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