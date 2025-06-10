"Даниэль, пожалуйста": Усик обратился к Дюбуа накануне реванша

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о поединке против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Украинский попросил британца быть осторожным во время подготовки к бою.

"Даниэль, пожалуйста, будь осторожным в своей подготовке, в своих спаррингах. Удачи, мой друг", - сказал Усик для Ring Magazine.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа озвучил свою главную цель на реванш с Усиком.

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