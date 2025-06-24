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"Сэкономит несколько миллионов": эксперт предположил, почему Усик прекратил сотрудничество с промоутером

Дэвис считает, что у Александра нет конфликта с Красюком.
Сегодня, 13:04       Автор: Митя Шитко
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Аналитик Гарет Дэвис прокомментировал прекращение сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком.

По словам эксперта, таким образом украинский боксер решил сэкономить несколько миллионов.

"Первое, что я подумал, когда узнал эту новость – это признак того, что Александр Усик близится к завершению карьеры. Я думаю, люди начинают подсчитывать свои горошины – кому они платят и что из этого получают. Возможно, это позволит ему сэкономить несколько миллионов.

Я могу ошибаться, но мне кажется, что это может быть финиш Усика, если он победит Дюбуа. Я не уверен, что он захочет продолжать свою карьеру. И для чего ему это? Он дважды победил Джошуа, дважды победил Фьюри, теперь, возможно, вторично победит Дюбуа. Действительно ли он захочет остаться в боксе и подраться с Паркером или Кабайелем? Наверное, он об этом думает".

Дэвис считает, что у Усика нет конфликта с Красюком.

"От Красюка звучали комментарии в духе: "Это было чудесное путешествие", что он был благословен быть частью этого пути. Это не выглядело как конфликт. Усик просто смотрит на цифры, которые он зарабатывает.

Возможно, со временем появится больше информации. Они могли поругаться из-за чего-то – я не знаю. Но вероятнее всего, дело не в ссоре. Они очень хорошо ладили", - приводит слова Дэвиса BoxNation.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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