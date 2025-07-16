Усик или Дюбуа - кто победит: прогнозы звезд бокса

В субботу, 19 июля, на легендарной арене Уэмбли в Лондоне состоится вечер бокса, где главным боем станет реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сейчас украинец владеет поясами WC, WBO, WBA, а у британца титул IBF.

Для Усика и Дюбуа сейчас будет второй очный поединок. В 2023 году Александр победил Даниэля в бою, который прошел в Польше. Украинец одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

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Прогнозы звезд бокса на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе:

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис считает, что Дюбуа победит Усика:

"Я думаю, что Дюбуа станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, он победит Усика".

Бывший чемпион мира Амир Хан убежден, что украинец победит британца:

"Для Усика мощь не имеет значения. Габариты не играют роли для этого парня. Он просто в целом хороший боксер, который знает, как использовать свои руки. Он будет бить тебя ударами, которые ты не увидишь. Затем он продолжит выбрасывать удары, так что если бой продлится 12 раундов, то я поставлю на победу Усика, потому что Дюбуа все время будет пытаться попасть по нему наугад. Поэтому я не даю Дюбуа никаких шансов".

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, считает, что Дюбуа одолеет Усика:

"Я вижу, как Дюбуа соберет пару поясов. Интересно, сколько боев осталось еще Усику, этот парень прошел через хевивейт и крузервейт, он дерется с большими парнями. Даниэль сейчас на коне, а Усику 38-39 лет. Александр уже не будет прежним боксером после поединков с Тайсоном, мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш".

Дерек Чисора дал совет Дюбуа, как можно победить Усика:

"Нужно быть сумасшедшее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов сделать это, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют.

Мы говорим, что Дюбуа надо победить быстро, но Александр скажет: Я тоже хочу быстро. Посмотрим, что будет".

Чжан Чжилей, который сначала прогнозировал победу украинца, теперь считает, что британец окажется сильнее:

"Раньше я был поклонником стиля Усика. Я до сих пор им являюсь, но в этот раз я предпочитаю Дюбуа".

Легендарный Шеннон Бриггс дает шанс Дюбуа, но только, если он сможет нокаутировать Усика:

"У Дюбуа ноль шансов. Я шучу. Это захватывающий бой, я постоянно говорю, что Александр победит, но я не уверен. Это тяжелый бой. В супертяжелом весе может все решить один удар. И это конец, дело сделано".

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик рассказал, почему его соотечественник победит Дюбуа.

"Дюбуа действительно добавил, но я не думаю что мы это заметим в бою с Александром, мне кажется, что свои новые "активы" Дюбуа сейчас может круто использовать против больших, медленных супертяжеловесов, но они не сработают против умного и быстрого Александра. Поэтому, думаю, мы увидим бой, очень похожий на первый".

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, допускает победу Дюбуа, однако сделать будет тяжело:

"Мы все видели, как Александр умеет адаптироваться к соперникам. В первом бою с Фьюри он встал на переднюю ногу и весь бой давил на него, я от Усика вообще такого не ожидал. Может ли Дюбуа победить в реванше? Конечно, что да. Но сделает ли он это? Сложный вопрос. Усика ждет тяжелый бой, ему придется работать на передней ноге и быть агрессивным все время".

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе начнется около 23:30 по Киеву.

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