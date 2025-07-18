Шелестюк сделал неожиданный прогноз по поводу будущего Усика после реванша с Дюбуа

Украинский боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) поделился мнениями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 2).

По словам Шелестюка, его соотечественник победит.

"Я уверен на 99%, что Усик победит. Он более технический, опытный и имеет прекрасную физическую форму. Но это супертяжелый вес, где один точный удар может изменить все — 1% оставляю на непредсказуемость".

Шелестюк считает, что Александр не завершит карьеру, а может попробовать провести бои в бриджервейте.

"Мне кажется, что Александр еще не завершит карьеру. Он может провести еще несколько поединков, возможно, даже попробует себя в бриджервейте, чтобы стать абсолютным чемпионом и в этом весе. Причин для завершения карьеры пока не вижу", - сказал Шелестюк для Luckypunch.net.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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