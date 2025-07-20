Дорофеева исполнила гимн Украины перед реваншем Усика и Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проводит поединок с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Украинская певица Надя Дорофеева исполнила гимн Украины перед реваншем.

Читай также: Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе проходит на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!