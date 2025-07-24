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"Разнес его на части": Беллью вспомнил победу Усика над россиянином Гассиевым

Тони вспомнил момент, когда украинец стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
Сегодня, 07:27       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о трехкратном абсолютном чемпионе мира Александре Усике (24-0, 15 КО).

По словам Беллью, никто не сможет заменить украинца, ведь он является феноменом.

"Он победил всех нас в крузервейте, включая меня. Он феномен. Он уникален. Таких, как он, больше не будет. Дело не в том, что он становится лучше, а в том, что он каждый раз приспосабливается".

Тони вспомнил победу Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

"Я не думаю, что вы когда-нибудь увидите лучший пример чистого бокса, чем тот, который он продемонстрировал против Мурата Гассиева в россии. Это было чистое искусство бокса: бить и не получать ударов.

Я должен был изучить тот бой, прежде чем выйти против него, и в том выступлении нельзя было найти никаких недостатков. Он феноменален. И это против Мурата Гассиева, который на тот момент был, пожалуй, самым разрушительным боксером в крузервейте в мире. Самым опасным боксером в крузервейте в мире на тот момент, и он просто разнес его на части", - приводит слова Тони ESI.

 Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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