Фьюри объявил о скором выходе автобиографии

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри анонсировал выход автобиографии.

Книга о британском боксере получила название Gloves Off (Перчатки сброшены. - ред.) и должна появиться в продаже 10 ноября.

Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

"В жизни нужно хватать быка за яйца, чтобы куда-нибудь дойти. Помните, что ничего невозможно без тяжелого труда и большого сердца", - написал Фьюри.

‘You've got to grab the bull by the balls in life to get anywhere! Remember none of it is possible without some elbow grease and a lot of heart.’



