Стало известно, когда Фьюри объявит имя следующего соперника

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вскоре должен определиться со своим следующим соперником.

Британский боксер свой ближайший поединок проведет 3 декабря в Кардиффе.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова самого "Цыганского короля", он огласит имя следующего соперника на этот поединок до конца текущей недели.

