Стало известно, когда Фьюри объявит имя следующего соперника

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вскоре должен определиться со своим следующим соперником.

Британский боксер свой ближайший поединок проведет 3 декабря в Кардиффе.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на слова самого "Цыганского короля", он огласит имя следующего соперника на этот поединок до конца текущей недели.

Tyson Fury has stated that his opponent for his next fight on Dec 3rd in Cardiff will be announced this week. — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 6, 2022

Напомним, ранее Тайсон Фьюри вел переговоры об организации боя с бывшим чемпионом Энтони Джошуа, но в итоге промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой сорвался.

Отец чемпиона WBC Джон Фьюри также заявлял, что в качестве соперников рассматриваются Энди Руис, Луис Ортис и Филип Хргович.

Кроме того, на поединок с Фьюри претендует Мануэль Чарр, который уже не раз заявлял, что подписал контракт на бой.