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"Большой Жираф, где бумаги?": Чарр обвинил Фьюри в затягивании переговоров о бое

Немецкий супертяжеловес обратился к чемпиону WBC по поводу возможного поединка.
Сегодня, 07:58
Мануэль Чарр / Getty Images
Мануэль Чарр / Getty Images
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Немецкий представитель супертяжелого дивизиона Мануэль Чарр призвал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри подписать контракт на бой.

По словам боксера, он готов выйти в ринг, а британский чемпион начал тянуть время.

"Мистер Большой Жираф, где бумаги? Ты не подписал. Ты играешься так же, как и с Энтони Джошуа. Я не понимаю этого.

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Ты наговорил очень много глупостей, хочешь подраться с двумя парнями за один вечер. Отправь бумаги и позволь этому поединку состояться.

Где сделка? Я подписал, где твоя подпись? Мы не получили ответа от Уоррена, подпишите соглашение, пришлите мне документ. Я жду вас", - приводит слова Чарра Sky Sports.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри согласился провести поединок с Мануэлем Чарром, но также установил для Энтони Джошуа новый крайний срок для подписания контракта на бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Мануэль Чарр
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