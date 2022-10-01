"Большой Жираф, где бумаги?": Чарр обвинил Фьюри в затягивании переговоров о бое

Немецкий представитель супертяжелого дивизиона Мануэль Чарр призвал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри подписать контракт на бой.

По словам боксера, он готов выйти в ринг, а британский чемпион начал тянуть время.

"Мистер Большой Жираф, где бумаги? Ты не подписал. Ты играешься так же, как и с Энтони Джошуа. Я не понимаю этого.

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Ты наговорил очень много глупостей, хочешь подраться с двумя парнями за один вечер. Отправь бумаги и позволь этому поединку состояться.

Где сделка? Я подписал, где твоя подпись? Мы не получили ответа от Уоррена, подпишите соглашение, пришлите мне документ. Я жду вас", - приводит слова Чарра Sky Sports.

Отметим, ранее Тайсон Фьюри согласился провести поединок с Мануэлем Чарром, но также установил для Энтони Джошуа новый крайний срок для подписания контракта на бой.