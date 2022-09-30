"Ты такое же д***мо, как и Джошуа": Потенциальный соперник Фьюри наехал на Тайсона

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр раскритиковал обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, который пообещал бой, однако дал еще один шанс Энтони Джошуа.

По словам Чарра, британский супертяжеловес выглядит трусом, раз отказался от первоначального плана.

"Фьюри, ты такое же д*рьмо, как и Энтони Джошуа. Мужчина есть мужчина. Когда ты говоришь, что Джошуа выбыл из боя, значит он выбыл. Ты всем говоришь, что хочешь драться со мной, а теперь ведешь себя как трус. Соглашайся на бой".

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Чарр отметил, что не понимает, почему Фьюри хочет подраться с Джошуа, у которого серия поражений.

"Фьюри, ты испугался моего вызова. Вы с Джошуа боитесь, и он возвращается после двух поражений. Зачем давать ему шанс?" - написал Чарр в Instagram.

Ранее промоутер Энтони Джошуа выразил сомнение, что бой его подопечного состоится с Фьюри.