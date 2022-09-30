iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Зря тратим время": Промоутер Джошуа - о переговорах о возможном бое с Фьюри

Эдди Хирн не верит словам британского боксера.
Сегодня, 07:57
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри дал еще один шанс своему соотечественнику Энтони Джошуа, чтобы тот подписал контракт на поединок.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что сомневается, что поединок состоится, несмотря на уступки от "Цыганского короля".

"Все работают, чтобы этот бой состоялся, но я не верю ни единому слову Тайсона Фьюри. Я сомневаюсь, что поединок состоится в декабре. Я буквально только что открыл Instagram и увидел, что Тайсон снова вызвал Мануэля Чарра. Это парень, которого даже нет в рейтингах".

Читай также: Кличко, Усик и Джошуа: ТОП-5 боев, от которых отказался Тайсон Фьюри

"Я чувствую, что мы зря тратим время. Мы провели десять дней с четырьмя или пятью людьми, чтобы ускорить процесс", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
0 0 0

Статьи по теме

Тайсон Фьюри принял вызов немецкого боксера Тайсон Фьюри принял вызов немецкого боксера
"Ты такое же д***мо, как и Джошуа": Потенциальный соперник Фьюри наехал на Тайсона "Ты такое же д***мо, как и Джошуа": Потенциальный соперник Фьюри наехал на Тайсона
Оклахома и Хьюстон договорились об обмене с участием восьми игроков Оклахома и Хьюстон договорились об обмене с участием восьми игроков
ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

НБА10:14
Оклахома и Хьюстон договорились об обмене с участием восьми игроков
Бокс09:49
Тайсон Фьюри принял вызов немецкого боксера
Европа09:25
ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта
Киберспорт09:05
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Бокс08:45
"Ты такое же д***мо, как и Джошуа": Потенциальный соперник Фьюри наехал на Тайсона
Украина08:20
Стало известно, в какой корзине будет молодежная сборная Украины во время жеребьевки Евро-2023
Бокс07:57
"Зря тратим время": Промоутер Джошуа - о переговорах о возможном бое с Фьюри
Бокс07:35
Богачук узнал имя соперника и дату следующего боя
Киберспорт07:15
ESL Pro League Season 16: Матч NaVi и шанс для Vitality
Европа00:51
Педри похвастался в соцсетях именным диском с FIFA 23
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK