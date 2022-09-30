"Зря тратим время": Промоутер Джошуа - о переговорах о возможном бое с Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри дал еще один шанс своему соотечественнику Энтони Джошуа, чтобы тот подписал контракт на поединок.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что сомневается, что поединок состоится, несмотря на уступки от "Цыганского короля".

"Все работают, чтобы этот бой состоялся, но я не верю ни единому слову Тайсона Фьюри. Я сомневаюсь, что поединок состоится в декабре. Я буквально только что открыл Instagram и увидел, что Тайсон снова вызвал Мануэля Чарра. Это парень, которого даже нет в рейтингах".

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"Я чувствую, что мы зря тратим время. Мы провели десять дней с четырьмя или пятью людьми, чтобы ускорить процесс", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее Фьюри сообщил, с кем собирается подраться вместо Джошуа.