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"У тебя две недели": Фьюри дал Джошуа еще один шанс подписать контракт на бой

Все идет к тому, что мы все же увидим противостояние этих двух британцев.
Сегодня, 12:48
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира в супретяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри решил дать Энтони Джошуа еще немного времени, чтобы уладить все нюансы и подписать контракт на титульный бой.

Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

"Мой промоутер Фрэнк Уоррен убедил меня позволить ему продолжить переговоры с твоей командой на этой неделе, несмотря на то, что я знал, что ты никогда не будешь участвовать в этом бое".

"Мне только что сказали, что BT, DAZN, ESPN - все вещатели довольны условиями и готовы поддержать этот бой. Твоя сторона получила контракт, который позволяет тебе видеть каждый контракт для заключения с любыми партнерами на мероприятии. Мы договорились сделать это в качестве совместного продвижения, все в порядке, чисто, честно и прозрачно".

"Я поспорил с Фрэнком, что неважно, что мы тебе предложим, ты не примешь этот бой. Итак, тебе решать: либо я выиграю пари, и ты покажешь публике, какой ты трус, либо свяжи своих адвокатов и команду сегодня по телефону с моей стороной, они все доступны, как и все это время, и подпиши контракт".

"У тебя две недели для этого - моя команда сделала все с вещателями, билетами, местом проведения, все готово к работе". 

"Кто-то прислал мне видео, на котором твой человек, Эдди (Хирн), говорил с тобой о бое с Уайлдером некоторое время назад. И он говорит, что если ты хочешь, чтобы бой состоялся, ты, твоя команда и твои адвокаты должны действовать быстро, чтобы это произошло".

"У тебя было 14 дней, так что перестань сачковать и сделай так, чтобы этот бой состоялся для британской боксерской публики. Не будь трусом, поручи своей команде заключить эту сделку".

Напомним, что несколько дней назад Фьюри заявил, что у Джошуа истек крайний срок подписания контракта, а потому их поединок не состоится.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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