"Все официально кончено": Фьюри заявил, что бой с Джошуа не состоится

Чемпионский бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа завершился, так и не начавшись.

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC устал ждать своего оппонента. Тайсон дал Энтони время до 17:00 по Гринвичу, чтобы тот подписал контракт на бой, который был ему выслан. Джошуа ранее заявил, что обязательно подпишет его, как только юристы все проверят.

Но до установленного дедлайна этого не произошло, а потому "Цыганский король" выложил видео в Stories в Instagram, в котором заявил, что никакого боя между двумя тяжеловесами не будет.

"Это официально! День Д пришел и ушел. Прошло уже 17:00 понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа официально все кончено. Теперь он на морозе с волчьей стаей. Забудь об этом. Идиот. Трус. Д*рьмо. Бодибилдер".

"Всегда это знал. Я всегда знал, что у тебя не хватит минералов (т.е. яиц), чтобы сразиться с "Цыганским королем". Вне зависимости от того, что ты, бл*ть, будешь говорить - мне все равно. Удачи в карьере и жизни".

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн говорил, что не верит, что Фьюри хочет драться с его клиентом, назвав все это шоу. Теперь Тайсон Фьюри может вернуться к варианту с объединительным боем с Александром Усиком, но для этого придется ждать весны 2023 года.