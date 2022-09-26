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"Все официально кончено": Фьюри заявил, что бой с Джошуа не состоится

Энтони так и не подписал контракт до установленного "Цыганским королем" дедлайна.
Сегодня, 21:37
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпионский бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа завершился, так и не начавшись.

Обладатель чемпионского пояса по версии WBC устал ждать своего оппонента. Тайсон дал Энтони время до 17:00 по Гринвичу, чтобы тот подписал контракт на бой, который был ему выслан. Джошуа ранее заявил, что обязательно подпишет его, как только юристы все проверят.

Но до установленного дедлайна этого не произошло, а потому "Цыганский король" выложил видео в Stories в Instagram, в котором заявил, что никакого боя между двумя тяжеловесами не будет.

"Это официально! День Д пришел и ушел. Прошло уже 17:00 понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа официально все кончено. Теперь он на морозе с волчьей стаей. Забудь об этом. Идиот. Трус. Д*рьмо. Бодибилдер".

"Всегда это знал. Я всегда знал, что у тебя не хватит минералов (т.е. яиц), чтобы сразиться с "Цыганским королем". Вне зависимости от того, что ты, бл*ть, будешь говорить - мне все равно. Удачи в карьере и жизни".

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн говорил, что не верит, что Фьюри хочет драться с его клиентом, назвав все это шоу. Теперь Тайсон Фьюри может вернуться к варианту с объединительным боем с Александром Усиком, но для этого придется ждать весны 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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