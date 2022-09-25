iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри установил Джошуа дедлайн для подписания контракта на бой - Энтони дал свой ответ

"Цыганский король" устал ждать, когда его оппонент решится поставить свою подпись под условиями поединка.
Сегодня, 20:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
0 0 0

Недавно Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после второго подряд поражения от чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Александра Усика. Несмотря на проигрышную серию, Джошуа получил шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC которым владеет Тайсон Фьюри.

Они публично согласовали условия боя, который должен пройти 3 декабря.  Однако контракт на бой все еще не подписаны, и "Цыганский король" начинает терять терпение - он уже поставил Эй Джею ультиматум.

"Понедельник (26 сентября) — крайний срок", — сказал Фьюри в интервью talkSPORT Fight Night в субботу, 24 сентября. "Если они не подпишут контракт до понедельника, он вылетит из окна и будет разоблачен за то, что он д*рьмо!".

Джошуа в свою очередь, не обращая внимания на все оскорбления в свой адрес, ответил, что подпишет контракт.

"Я подписываю контракты уже много лет", — сказал Джошуа. "Он не у меня в руках, он у команды юристов. Для этого вы их и нанимаете". 

"Если вы знаете историю бокса, вы должны правильно понимать свои юридические термины. Вот почему у вас хороший менеджер и хорошие юристы. Конечно, я подпишу контракт. Просто сейчас этим занимаются юристы".

Промоутер Джошуа Эдди Хирн же считает, что Тайсон Фьюри на самом деле не собирается драться с его клиентом, а все его слова лишь направлены на то, чтобы создать из этого шоу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
0 0 0

Статьи по теме

Усик: Крым – украинский, он был, его взяли в наглую просто пришли люди отжали Усик: Крым – украинский, он был, его взяли в наглую просто пришли люди отжали
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Джойс сравнил способности Фьюри и Усика Джойс сравнил способности Фьюри и Усика
"Я пробью своим кулаком его лицо": Фьюри оставил послание Усику "Я пробью своим кулаком его лицо": Фьюри оставил послание Усику
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча
Армения - Украина 0:5: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

ММА21:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Теннис21:46
Шестидесятилетние танцы: тренер команды Мира отпраздновал победу на кубке Лэйвера
Европа21:21
Стали известны условия, при которых Месси может вернуться в Барселону
Лига наций21:11
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Формула 121:02
Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018
Европа20:53
Зеедорф: Балотелли – растраченный талант
Теннис20:37
Команда Мира впервые выиграла кубок Лэйвера
Бокс20:20
Усик: Крым – украинский, он был, его взяли в наглую просто пришли люди отжали
Теннис20:08
Кубок Лэйвера-2022: расписание и результаты матчей (Европа - Мир 8:13)
Бокс20:05
Фьюри установил Джошуа дедлайн для подписания контракта на бой - Энтони дал свой ответ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK