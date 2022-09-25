Фьюри установил Джошуа дедлайн для подписания контракта на бой - Энтони дал свой ответ

"Цыганский король" устал ждать, когда его оппонент решится поставить свою подпись под условиями поединка.

Недавно Энтони Джошуа вернулся в Великобританию после второго подряд поражения от чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Александра Усика. Несмотря на проигрышную серию, Джошуа получил шанс сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC которым владеет Тайсон Фьюри.

Они публично согласовали условия боя, который должен пройти 3 декабря. Однако контракт на бой все еще не подписаны, и "Цыганский король" начинает терять терпение - он уже поставил Эй Джею ультиматум.

"Понедельник (26 сентября) — крайний срок", — сказал Фьюри в интервью talkSPORT Fight Night в субботу, 24 сентября. "Если они не подпишут контракт до понедельника, он вылетит из окна и будет разоблачен за то, что он д*рьмо!".

Джошуа в свою очередь, не обращая внимания на все оскорбления в свой адрес, ответил, что подпишет контракт.

"Я подписываю контракты уже много лет", — сказал Джошуа. "Он не у меня в руках, он у команды юристов. Для этого вы их и нанимаете".

"Если вы знаете историю бокса, вы должны правильно понимать свои юридические термины. Вот почему у вас хороший менеджер и хорошие юристы. Конечно, я подпишу контракт. Просто сейчас этим занимаются юристы".

Промоутер Джошуа Эдди Хирн же считает, что Тайсон Фьюри на самом деле не собирается драться с его клиентом, а все его слова лишь направлены на то, чтобы создать из этого шоу.